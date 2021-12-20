Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 500 новых случаев, 11 летальных

За все время пандемии в столице умерли 8019 человека

В столице продолжают фиксировать новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 декабря в Киеве зафиксировано 497 новых случаев COVID-19. А всего в Украине за сутки – 2536, из них заболело детей – 250, медработников – 26.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За все время пандемии в столице умерли 8019 человека. Летальных случаев за сутки – 11.

Кроме этого, 683 человек выздоровели за сутки, а всего – 299 228.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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