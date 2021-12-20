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Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 500 новых случаев, 11 летальных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 09:16
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За все время пандемии в столице умерли 8019 человека
В столице продолжают фиксировать новые случаи коронавируса
В столице продолжают фиксировать новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 декабря в Киеве зафиксировано 497 новых случаев COVID-19. А всего в Украине за сутки – 2536, из них заболело детей – 250, медработников – 26.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За все время пандемии в столице умерли 8019 человека. Летальных случаев за сутки – 11.

Кроме этого, 683 человек выздоровели за сутки, а всего – 299 228.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 497;
  • Винницкая область – 69;
  • Волынская область – 170;
  • Днепропетровская область – 50;
  • Донецкая область – 121;
  • Житомирская область – 123;
  • Закарпатская область – 65;
  • Запорожская область – 110;
  • Ивано-Франковская область – 101;
  • Киевская область – 121;
  • Кировоградская область – 74;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 124;
  • Николаевская область – 89;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 56;
  • Ровенская область – 51;
  • Сумская область – 47;
  • Тернопольская область – 98;
  • Харьковская область – 133;
  • Херсонская область – 0;
  • Хмельницкая область – 77;
  • Черкасская область – 132;
  • Черновицкая область – 78;
  • Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Раньше мы писали:

  • Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе.
  • Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины.

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