Коронавирус в Киеве: за сутки почти 700 новых случаев, 35 умерших (карта)

Самое большое количество заболевших на этот раз в Дарницком районе

В Киеве за прошлые сутки 671 новых случаев заболевания коронавирусом. А всего подтвержденных случаев – 196 169.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 201,

Святошинском – 88,

Деснянском – 80.

Заболели:

375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет,

279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,

6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

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За сутки 35 летальных случаев от вируса, а всего – 4626.

Кроме того, за сутки 69 ковид-больных госпитализировали. Также 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

457 преодолели коронавирус – всего 124 434.

Ранее мы писали, что в Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19.

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