Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1131 новых случаев (карта)

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 1131 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 220,

Днепровском – 188,

Деснянском районе – 138.

Заболели:

659 женщин в возрасте от 19 до 91 года,

414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,

21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Заболели, в частности, 35 медиков. В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.

Ранее мы писали, что на утро 30 декабря в Украине подтвердили 7986 новых случаев заражения коронавирусом (1 045 348 с начала эпидемии). За вторник умерли 243 украинца (18 324 с начала эпидемии), а выздоровели 16 355 человек (698 190 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

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