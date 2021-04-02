Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1164 новых случая (карта)

2 апреля, 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего случаев обнаружили в Оболонском районе

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1164 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев всего – 164 605.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Оболонском – 180,
  • Дарницком – 160,
  • Днепровском – 150.

Заболели:

  • 719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет,
  • 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Реклама

За сутки 46 летальных случаев от вируса, а всего – 3495.

В тренде
Локдаун в Киеве: полиция будет отслеживать безмасочников

189 пациентов госпитализировали. 546 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

571 преодолели коронавирус, всего – 106 788.

Ранее мы сообщали, что Украина снова побила рекорд по числу смертей от COVID-19 и новых случаев за сутки.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика карантин пневмония Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологов
Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологовДругие новости
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)Другие новости
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знать
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знатьДругие новости
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)Другие новости
Киевляне застряли в огромных очередях на остановках и блокируют транспорт (видео)
Киевляне застряли в огромных очередях на остановках и блокируют транспорт (видео)Другие новости
Бросают в окна камни. В Киеве могут остановить работу маршруток
Бросают в окна камни. В Киеве могут остановить работу маршрутокДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять