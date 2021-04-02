Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1164 новых случая (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1164 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев всего – 164 605.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Оболонском – 180,
- Дарницком – 160,
- Днепровском – 150.
Заболели:
- 719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет,
- 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,
- 34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
За сутки 46 летальных случаев от вируса, а всего – 3495.
189 пациентов госпитализировали. 546 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
571 преодолели коронавирус, всего – 106 788.
Ранее мы сообщали, что Украина снова побила рекорд по числу смертей от COVID-19 и новых случаев за сутки.
Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего.
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