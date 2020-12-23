Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1381 новых случаев (карта)

23 декабря, 10:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1381 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 288,
  • Деснянском – 165,
  • Днепровском районе – 152.

Заболели:

В тренде
Видео дня. Как спасали главную елку Украины от огня
  • 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,
  • 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.
Реклама

Заболели, в частности, 42 медика. Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ранее мы писали, что на утро 23 декабря в Украине подтвердили 10 136 новых случаев заражения коронавирусом (989 642 с начала эпидемии). За вторник умерли 275 украинцев (17 172 с начала эпидемии), а выздоровели 15 372 человека (615 660 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)
Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)Другие новости
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
Под Новый год – про новый Киев: мост-волна и необитаемый остров
Под Новый год – про новый Киев: мост-волна и необитаемый островВласть
"Нужно следовать традициям": в ПЦУ объяснили, почему на елке в Киеве должна быть звездаДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
Новый год в Киеве: поле из тысяч тюльпанов, хрустальный мост и одуванчики гиганты (фото)
Новый год в Киеве: поле из тысяч тюльпанов, хрустальный мост и одуванчики гиганты (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять