Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1381 новых случаев (карта)

Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1381 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 288,

Деснянском – 165,

Днепровском районе – 152.

Заболели:

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778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,

40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

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Заболели, в частности, 42 медика. Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Ранее мы писали, что на утро 23 декабря в Украине подтвердили 10 136 новых случаев заражения коронавирусом (989 642 с начала эпидемии). За вторник умерли 275 украинцев (17 172 с начала эпидемии), а выздоровели 15 372 человека (615 660 с начала эпидемии).

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