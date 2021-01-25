Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 146 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки 146 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 126 264.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 57;

Деснянском – 25;

Соломенском районе – 15.

Заболели:

83 женщины в возрасте от 22 до 81 года;

58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

1 девочка в возрасте 3 года и 4 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

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Заболел, в частности, один медик. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2283 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 626 человек. Всего коронавирус преодолели 58 513 жителей Киева.

Ранее мы сообщали, что лидеры ЕС обещают Зеленскому, что Украина быстро получит вакцину против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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