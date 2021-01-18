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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 301 новый случай (карта)

18 января, 10:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подтвержденных случаев заболевания в столице уже 122 997

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 301 новый случай коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 122 997.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 123;
  • Соломенском – 54;
  • Днепровском районе – 40.

Заболели:

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  • 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
  • 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет;
  • 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.
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Заболели, в частности, 8 медиков. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

5 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2195 летальных случаев от вируса. Выздоровели в сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48 073 жителя столицы.

Ранее мы сообщали, что бесплатно вакцину от COVID-19 сможет получить только половина украинцев. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать и оплачивать вакцину самостоятельно. Накануне народный депутат от "Слуги народа" Евгений Кравчук озвучил вероятную стоимость – около 700 грн.

Видео: Сегодня

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Киев статистика коронавирус коронакризис

Источник: Сегодня

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