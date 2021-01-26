Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 375 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 375 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 126 639.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Днепровском районе – 68,

Дарницком – 62,

Святошинском районе – 52.

Заболели:

210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,

154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет,

4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

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Заболели, в частности, 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2292 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек. Всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, почему люди умирают после введения COVID-вакцины и стоит ли бояться украинцам.

Также мы писали, как человечество будет путешествовать в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников.

Видео: Сегодня

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