Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 375 новых случаев (карта)

26 января, 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус унес жизни 2292 киевлян

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 375 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 126 639.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Днепровском районе – 68,
  • Дарницком – 62,
  • Святошинском районе – 52.

Заболели:

  • 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,
  • 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет,
  • 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.
Реклама

Заболели, в частности, 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2292 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек. Всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, почему люди умирают после введения COVID-вакцины и стоит ли бояться украинцам.

Также мы писали, как человечество будет путешествовать в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от
Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от "АТБ"Другие новости
"А давайте без суржика". На каком языке разговаривают продавцы и полиция – видеоэкспериментВласть
Билборды с нецензурной бранью
Билборды с нецензурной бранью "появились" в Киеве. В КГГА объяснили скандальные фотоДругие новости
Как Киев празднует Крещение в парке Партизанской славы (фото)
Как Киев празднует Крещение в парке Партизанской славы (фото)Другие новости
Пришлось усмирять наручниками: как полиция остановила пьяного замминистра
Пришлось усмирять наручниками: как полиция остановила пьяного замминистраПолитика
Кличко окунулся в прорубь около парка
Кличко окунулся в прорубь около парка "Дружбы Народов" (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять