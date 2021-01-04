Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 504 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 504 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 192,
- Днепровском – 84,
- Соломенском районе – 51.
Заболели:
- 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет,
- 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса.
Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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