Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 504 новых случаев (карта)

4 января, 11:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 504 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 192,
  • Днепровском – 84,
  • Соломенском районе – 51.

Заболели:

  • 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет,
  • 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.
Реклама

Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

В тренде
Захотела посмотреть на новогоднюю елку: в Киеве девушка без прав угнала авто (фото)

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Собираем продукты к новогоднему столу с
Собираем продукты к новогоднему столу с "АТБ"! Отличный способ избежать праздничной суеты и сэкономитьДругие новости
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизнь
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизньДругие новости
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)Другие новости
Новый Киев: канатная дорога соединит два берега и разгрузит пробки (фото проекта)
Новый Киев: канатная дорога соединит два берега и разгрузит пробки (фото проекта)Транспорт
Включилось чудо. Почему скандальная шляпа вернулась на Софийскую площадь
Включилось чудо. Почему скандальная шляпа вернулась на Софийскую площадьДругие новости
Героям – слава, Путин – х*йло: как в Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры (фото, видео)
Героям – слава, Путин – х*йло: как в Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры (фото, видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять