Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 595 новых случаев (карта)

21 января, 11:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 595 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 124 835.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 137,
  • Святошинском – 82,
  • Днепровском районе – 72.

Заболели:

  • 353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 225 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 7 девочек от 9 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Реклама

Заболели, в частности, 18 медиков. В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса.

Выздоровели в сутки 1807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Калифорния решили временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna после вспышки аллергических реакций у тех, кому ввели препарат.

В Киеве полиция поймала человека, который подделывал справки об отсутствии коронавируса – смотрите сюжет:

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от
Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от "АТБ"Другие новости
Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 января
Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 январяДругие новости
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)Другие новости
"А давайте без суржика". На каком языке разговаривают продавцы и полиция – видеоэкспериментВласть
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?Другие новости
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от "АТБ" сотню новейших кислородных концентраторовДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять