Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 507 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 507 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 125 342.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 98,
- Днепровском – 72,
- Святошинском районе – 71.
Заболели:
- 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,
- 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года,
- 3 девочки от 14 до 17 лет и 6 мальчиков от 11 до 16 лет.
Заболели, в частности, 16 медиков. В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2260 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки в Киеве – 2854 человека. Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 000 жителей столицы.
В стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 1161 больной коронавирусом. Из них 4 ребенка. 818 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ – 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 29%.
Напомним, также Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, заявил посол Владимир Ельченко. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Ранее сообщалось, что в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.
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