Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 507 новых случаев (карта)

Выздоровели за сутки в Киеве 2854 человека

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 507 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 125 342.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 98,

Днепровском – 72,

Святошинском районе – 71.

Заболели:

282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,

216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года,

3 девочки от 14 до 17 лет и 6 мальчиков от 11 до 16 лет.

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Заболели, в частности, 16 медиков. В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2260 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки в Киеве – 2854 человека. Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 000 жителей столицы.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 1161 больной коронавирусом. Из них 4 ребенка. 818 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ – 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 29%.

Напомним, также Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, заявил посол Владимир Ельченко. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

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