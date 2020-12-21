Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 673 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 673 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 101 123.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 210,

Днепровском -141,

Деснянском районе – 70.

Заболели:

402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет,

247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет,

12 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Реклама

Заболел, в частности, 21 медик. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая от вируса. Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1996 больных коронавирусом. Из них 19 детей. 1061 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1319 человек. Под аппаратами ИВЛ – 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.

Ранее мы писали, что в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19.

В Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым" запретам Кабмин добавил несколько нововведений.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама