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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 846 новых случаев (карта)

5 января, 11:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 846 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 154,
  • Днепровском – 125,
  • Соломенском районе – 104.

Заболели:

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  • 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.
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Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса.

Заболели, в частности, 33 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40921 житель столицы.

Как мы уже писали, в администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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