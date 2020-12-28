Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 851 новый случай (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 851 новый случай заражения коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 108 055.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев обнаружили в таких районах:

Дарницком – 305,

Днепровском – 180,

Оболонском районе – 107.

Заболели:

477 женщин в возрасте от 18 до 91 года,

332 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

19 девочек от 2 недель до 17 лет и 23 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

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Заболел, в частности, 21 медик. В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

10 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1854 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37461 житель столицы.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 больных COVID-19. Из них 12 детей. 1220 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных. Занятость коек в коммунальных медучреждениях – свыше 45%.

Напомним, на утро 28 декабря в Украине подтвердили 4385 новых случаев заражения коронавирусом (1 030 374 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 75 украинцев (17 849 с начала эпидемии), а выздоровел 7191 человек (665 729 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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