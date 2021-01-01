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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 885 новых случаев (карта)

1 января, 13:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Умерли за последние сутки 16 человек

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 885 новых случаев коронавируса. 16 человек умерли, а выздоровели за сутки 508 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Больше сего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195 и 69 случаев в Оболонском районе", – написал Кличко на своей странице в социальной сети.

Из общего числа заболевших – 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 24 девочки и 21 мальчик от одного до 17 лет.

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Заболели, в частности, 25 медицинских работников. В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей.

Как сообщалось ранее, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 . Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС .

Видео: Сегодня

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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