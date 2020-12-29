Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 953 новых случаев (карта)

29 декабря, 10:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 953 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 287,
  • Днепровском – 141,
  • Святошинском – 107.

Заболели:

В тренде
"Щедрик" от копов. Полиция Киева спела колядку (видео)
  • 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет,
  • 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,
  • 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Реклама

Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Ранее мы писали, что на утро 29 декабря в Украине подтвердили 6988 новых случаев заражения коронавирусом (1 037 362 с начала эпидемии). За понедельник умерли 232 украинца (18 081 с начала эпидемии), а выздоровели 16 106 человек (681 835 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика медики коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Собираем продукты к новогоднему столу с
Собираем продукты к новогоднему столу с "АТБ"! Отличный способ избежать праздничной суеты и сэкономитьДругие новости
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизнь
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизньДругие новости
В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)
В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)Другие новости
Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)
Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)Харьков
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять