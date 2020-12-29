Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 953 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 953 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 287,

Днепровском – 141,

Святошинском – 107.

Заболели:

542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет,

350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,

26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

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Заболел, в частности, 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Ранее мы писали, что на утро 29 декабря в Украине подтвердили 6988 новых случаев заражения коронавирусом (1 037 362 с начала эпидемии). За понедельник умерли 232 украинца (18 081 с начала эпидемии), а выздоровели 16 106 человек (681 835 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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