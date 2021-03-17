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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев (карта)

17 марта, 10:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

Всего за период пандемии в столице 2961 летальный случай

В Киеве за последние сутки – 1 121 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 148 831.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 169;
  • Днепровском – 160;
  • Деснянском – 175.

Заболели:

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  • 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет;
  • 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
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За прошлые сутки 125 летальных случаев от вируса, а всего 2961.

107 пациентов госпитализировали. 291 преодолел коронавирус – всего 99 880.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 289 украинцев. Это самый высокий показатель по смертности за все время пандемии.

Кроме того, врач Андрей Роханский рассказал, почему провалился первый этап вакцинации от COVID-19.

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