Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев (карта)

В Киеве за последние сутки – 1 121 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 148 831.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 169;
- Днепровском – 160;
- Деснянском – 175.
Заболели:
- 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет;
- 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
- 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
За прошлые сутки 125 летальных случаев от вируса, а всего 2961.
107 пациентов госпитализировали. 291 преодолел коронавирус – всего 99 880.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 289 украинцев. Это самый высокий показатель по смертности за все время пандемии.
Кроме того, врач Андрей Роханский рассказал, почему провалился первый этап вакцинации от COVID-19.
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