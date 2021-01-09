Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 300 новых случаев (карта)

За сутки, 8 января, в Киеве еще 344 человека заболели COVID-19.
Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки заболели:
- 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года
- 142 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет
- 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.
Из них у 17 медиков зафиксировали коронавирус.
Медработники госпитализировали 23 пациентов в киевские ковидные больницы, остальные находятся на самоизоляции.
Выздоровели и победили коронавирус за сутки 448 человек, а за время пандемии 42 784 жителя.
8 января от коронавируса умерли 15 человек, а всего в столице зафиксировали 2067 летальных случаев..
Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве за время пандемии уже 116 813.
Ранее мы сообщали, что врач рассказал, как сердечникам уберечься от COVID-19.
Также напомним, как уберечь родных от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.
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