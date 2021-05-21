Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 400 новых случаев

21 мая, 12:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего новых случаев обнаружили на этот раз в Святошинском районе

Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы. Фото: Украинская правда

Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы. Фото: Украинская правда

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 453 новых случаев коронавируса. Это на 20 случаев больше, чем сутками ранее. Умерли 11 человек.

Реклама

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • в Святошинском районе – 106,
  • в Соломенском – 100,
  • в Голосеевском районе – 67 случаев.

Реклама

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Количество больных уменьшилось. Но вирус никуда не делся. Поэтому очень важно не пренебрегать угрозой и соблюдать все необходимые правила. За прошедшие сутки в городе обнаружили 453 инфицированных. Умерли 11 человек – 6 женщин и 5 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 994 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 203 780", – сообщил Виталий Кличко.

В тренде
В КГГА сообщили о новом обыске
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фото: КГГА
В тренде
В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины: его ищут (видео)
Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Фото: скрин
В тренде
Колония для малолеток и улетающий в небо слон: все о Нивках, где идет пресс-конференция Зеленского
Местность, где проходит пресс-конференция Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Заболели:

  • 264 женщины в возрасте от 20 до 83 лет,
  • 7 девочек от 6 до 16 лет,
  • 167 мужчин в возрасте от 29 до 90 лет,
  • 15 мальчиков от 3 до 15 лет.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 40 больных коронавирусом. А также госпитализировали 187 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 227 человек. Заболели, в том числе двое медиков.

Выздоровели прошедшие сутки 2307 киевлян. Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая только одна область находится в оранжевой зоне карантина – Донецкая. Все остальные регионы входят в желтую.

Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать с ним.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)
День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под Киевом
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под КиевомДругие новости
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьмуДругие новости
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)Другие новости
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять