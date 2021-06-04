Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 500 новых случаев, 11 летальных

Больше всего новых случаев на этот раз было в Соломенском районе

Коронавирус в Киеве. Фото: Гордон

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 566 новых случаев коронавируса. Это на 37 случаев больше, чем вчера.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Соломенском районе – 140,

Дарницком – 82,

Голосеевском и Днепровском районах – по 71 случаю.

Заболели:

337 женщин в возрасте от 20 до 89 лет,

205 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

12 девочек от двух месяцев до 17 лет и 12 мальчиков от трех до 16 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 3334 человека. Умерли 11 человек.

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Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 8%. Из них с кислородом заполнены – более 10%. Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 408 больных COVID-19. 320 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 391 человек. Под аппаратами ИВЛ – 12 больных.

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Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 208 439. В общем коронавирус преодолели 179 584 жителя столицы. За период пандемии в столице 5116 летальных случаев от вируса.

Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

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