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Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 500 новых случаев

3 июня, 12:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего новых случаев на этот раз было в Дарницком районе

Коронавирус в Киеве - за сутки 529 новых случаев. Фото: hromadske.ua

Коронавирус в Киеве - за сутки 529 новых случаев. Фото: hromadske.ua

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 529 новых случаев коронавируса. Это на 94 больше, чем вчера.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 127,
  • Соломенском – 126,
  • Святошинском районе – 63.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом, а также 61 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Заболели:

  • 319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 177 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,
  • 18 девочек от 3 до 16 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 207 835. В общем коронавирус преодолели 176 250 жителей столицы. За период пандемии в столице 5105 летальных случая от вируса. За сутки умерли три человека.

Напомним, на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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