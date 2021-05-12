Коронавирус в Киеве. За сутки выявили более 600 новых случаев

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4854 жителей столицы – мэр города Виталий Кличко опубликовал свежие данные

В Киеве за минувшие сутки выявили 627 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 199 802 человек.

По данным мэра, 12 мая в Киеве заболели:

366 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

241 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет;

14 девочек от 1 года до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 69 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 111 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Святошинском – 107, Соломенском – 105 и Голосеевском – 102.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 16 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 4854 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине прирост новых случаев за сутки снова увеличивается.

Также напомним, Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19.

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