Коронавирус в Киеве: за сутки снова выявили более тысячи новых случаев (карта)

В Киеве за последние сутки – 1092 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 14 9923.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 226;
- Деснянском – 189;
- Голосеевском – 97.
Заболели:
- 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
- 34 девочки от 7 месяцев до 17 лет;
- 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
За прошлые сутки 30 летальных случаев от вируса, а всего 2991.
148 пациентов госпитализировали. 666 преодолели коронавирус (всего 100 546).
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки, 17 марта, выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 267 украинцев. Всего жертвами пандемии стали 29 253 украинца.
Ранее мы сообщали, что в восьми областях Украины и Киеве превышен уровень госпитализаций с COVID-19. Показатель госпитализаций – соотношение госпитализированных пациентов на 100 тысяч жителей. Он не должен превышать отметку 60.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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