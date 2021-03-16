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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили почти 1000 новых случаев (карта)

16 марта, 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 2936 летальных случаев от вируса

В Киеве за последние сутки – 999 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 147 710.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 205,
  • Днепровском – 186,
  • Деснянском – 131.

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Заболели:

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  • 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

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За прошлые сутки 19 летальных случаев от вируса, а всего 2936.

100 пациентов госпитализировали. 408 преодолели коронавирус – всего 99 589.

Напомним, ранее на страховом рынке Украины появились новые предложения по страхованию от COVID-19. Компании предлагают выплачивать компенсацию "на руки" в случае заболевания.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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