Коронавирус в Киеве: за сутки выявили почти 1000 новых случаев (карта)

В Киеве за последние сутки – 999 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице за все время пандемии – всего 147 710.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 205,
- Днепровском – 186,
- Деснянском – 131.
Заболели:
- 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.
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За прошлые сутки 19 летальных случаев от вируса, а всего 2936.
100 пациентов госпитализировали. 408 преодолели коронавирус – всего 99 589.
Напомним, ранее на страховом рынке Украины появились новые предложения по страхованию от COVID-19. Компании предлагают выплачивать компенсацию "на руки" в случае заболевания.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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