Коронавирус в Киеве. За сутки выявили почти 300 новых случаев

Статистика по коронавирусу в Киеве 22 мая. Фото: Слово и дело
В Киеве за последние сутки 298 новых случаев коронавируса. Это на 155 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего в столице подтвержденных случаев 204 078.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Соломенском – 93,
- Святошинском – 56,
- Днепровском – 33.
Заболели:
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- 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет,
- 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет,
- 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
Так, 10 летальных случаев от вируса – всего 5004.
33 госпитализированных больных с коронавирусом. 126 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
1934 преодолели коронавирус – всего 142 201.
Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.
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