Коронавирус в Киеве. За сутки выявили почти 400 новых случаев

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 5044 жителей столицы – в мэрии опубликовали свежие данные

В Киеве за минувшие сутки выявили 385 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как сообщили в пресс-службе КГГА, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 205 063 человек.

За сутки заболели:

218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;

145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

11 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 48 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 96 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском – 120, Святошинском – 86 и Голосеевском районах – 53.

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Отмечается, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались 9 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 5044 жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

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