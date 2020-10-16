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Коронавирус в Киеве: закрыто восемь школ, данные по районам (карта)

16 октября, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего случаев в Оболонском районе

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 зараженных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в:

  • Оболонском районе – 88,
  • Дарницком – 64,
  • Подольском районе – 62.

Заболели:

  • 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет
  • 163 человека в возрасте от 18 до 87 лет
  • 15 девочек от 2 до 16 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет.
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Заболели также 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Закрыто восемь школ на каратин", – добавил Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян.

Ранее мы писали, что в Киеве может не хватить койко-мест для зараженных коронавирусом.

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В Украине обновили зоны карантина – "красными" стали город Канев Черкасской области и Сумы.

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карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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