Коронавирус в Киеве: закрыто восемь школ, данные по районам (карта)

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 зараженных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в:
- Оболонском районе – 88,
- Дарницком – 64,
- Подольском районе – 62.
Заболели:
- 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет
- 163 человека в возрасте от 18 до 87 лет
- 15 девочек от 2 до 16 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет.
Заболели также 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
"Закрыто восемь школ на каратин", – добавил Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.
Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян.
Ранее мы писали, что в Киеве может не хватить койко-мест для зараженных коронавирусом.
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