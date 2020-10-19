Коронавирус в Киеве: закрыты девять школ, данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили еще 385 зараженных коронавирусом. Подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев в:

Деснянском районе – 88,

Печерском – 58,

Днепровском районе – 54.

Заболели:

189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет,

169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

17 девочек от 5 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 до 17 лет.

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Заболели также 13 медиков. В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Он добавил, что сегодня в городе закрыты на карантин девять школ – из-за случаев заболевания среди учителей.

"Увеличилось и количество классов, отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 621 класс в 189-ти школах", – сообщил Виталий Кличко.

Отметим, умерло пять человек. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева.

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Как стало известно, по состоянию на утро 19 октября в Украине подтвердили 4766 новых случаев заражения коронавирусом.

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