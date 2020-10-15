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Коронавирус в Киеве: закрыто пять школ и четыре детсада, данные по районам (карта)

15 октября, 12:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего подтверждено 28 957 случаев заболевания

В Киеве коронавирус за прошлые сутки обнаружили еще у 445 человек. Всего подтверждено 28 957 случаев заболевания.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего заболевших в таких столичных районах:

  • Деснянский – 106;
  • Соломенский – 67;
  • Оболонский – 52.

Госпитализировали в больницы столицы за прошедшие сутки 56 пациентов. Выздоровели за это время 57 человек.

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На карантин закрыто пять столичных школ и четыре детсада.

Преодолели коронавирус 10 286 жителей Киева, умерли – 535 (за прошлые сутки – 17 человек).

Ранее мы писали о том, что койко-мест в столице может не хватить. Об этом заявил советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Виталий Кличко коронавирус
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