Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта

17 октября, 10:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больницы столицы госпитализировали 56 человек

В Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

Реклама

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По данным мэра, за 16 октября 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян.

В частности, заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от двух до 17 лет и 18 мальчиков от семи месяцев до 17 лет. Также в числе заболевших 28 медиков.

Реклама

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

В тренде
В Киеве не будет ходить трамвай №1 (график)

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолел 10 661 местный житель.

Кличко также отметил, что самое большое количество случаев COVID-19 обнаружили в Деснянском районе – 162, в Дарницком – 80, а также в Печерском районе – 65.

Напомним, в Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии.

Кроме того, сообщалось, что если динамика госпитализации заразившихся коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальшеНедвижимость
Когда в Киеве включат отопление: назвали дату
Когда в Киеве включат отопление: назвали датуДругие новости
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять