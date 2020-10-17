В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта

В больницы столицы госпитализировали 56 человек

В Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

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Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По данным мэра, за 16 октября 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян.

В частности, заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от двух до 17 лет и 18 мальчиков от семи месяцев до 17 лет. Также в числе заболевших 28 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолел 10 661 местный житель.

Кличко также отметил, что самое большое количество случаев COVID-19 обнаружили в Деснянском районе – 162, в Дарницком – 80, а также в Печерском районе – 65.

Напомним, в Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии.

Кроме того, сообщалось, что если динамика госпитализации заразившихся коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест.

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