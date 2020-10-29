Киев в "оранжевой зоне". Закроют ли столицу до Нового года

Названы условия, когда город может перейти в "красную зону"

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 577 новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество инфицированных стремительно увеличивается с каждым днем.

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Сайт "Сегодня" выяснял, останется ли столица в "оранжевой зоне" карантина на следующей неделе и не закроют ли город до Нового года.

Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева, считает, что на следующей неделе город останется в "оранжевой зоне".

"Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Киев не попал в "красную зону" карантина. А это зависит именно от создания новых коечных мест для приема больных. У Киева есть еще резервы, чтобы до декабря месяца оставаться в "оранжевой зоне", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Когда будет всплеск заражений

Он отмечает, что второй показатель, по которому определяется зона карантина, – это уровень заболеваемости. В Киеве он постоянно растет и будет возрастать еженедельно на 3-5%.

В "красную зону" мы можем войти, если у нас будет заболеваемость на уровне более 320 случаев на 100 тысяч населения. Такое теоретически возможно только в декабре месяце. По нашим расчетам, коечного фонда нам хватит на весь ноябрь месяц", – отмечает Олег Рубан.

Хватит ли мест в больницах

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По словам Олега Рубана, сегодня коечный фонд столицы составляет приблизительно 3200 коек. Заполняемость коечного фонда столицы колеблется от 60 до 70%.

Такие показатели наблюдаются уже на протяжении месяца.

Если будет увеличиваться количество госпитализаций, то будет увеличиваться и количество коечного фонда. Это будет делаться за счет резервных коек", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Ранее сайт "Сегодня" узнавал, сколько киевлян или организаций (учреждений) с марта по октябрь оштрафовали за нарушение масочного режима в транспорте и общественных местах, о каких суммах штрафов идет речь и почему оштрафовать не так и просто, как казалось бы.

Также мы сообщали, где в Украине нельзя смягчать карантин и в каком из регионов ситуация с эпидемией самая сложная.

24 октября стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", – говорится в сообщении.

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Сколько городов Украины перешли в "красную зону" и как работается медикам в этих регионах, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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