Журналисты "Сегодня" первыми ощутили новый аромат Киева: чем пахнет столица

Чем пахнет Киев? Для одних – это запах раскаленного асфальта в центре или вагона метро в час пик. Для других – это аромат хлеба от завода, который находится через дорогу. А для кого-то столица ассоциируется с неприятным запахом от Бортнической станции аэрации. В управлении туризма Киевской городской государственной администрации решили удивить киевлян и гостей города – там придумали уникальный сухой аромат, который назвали "Киевский каштан". Журналисты "Сегодня" первыми узнали, чем на самом деле пахнет Киев.

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Чтобы узнать все секреты уникального запаха, мы отправились на улицу Лабораторную, которая находится недалеко от станции метро "Дворец Украина". Здесь расположена не секретная лаборатория по производству запахов, а управление туризма, где нам рассказали историю создания аромата Киева.

КАК И ЗАЧЕМ СОЗДАЛИ "КИЕВСКИЙ КАШТАН"?

Управление туризма занимается продвижением всего, чем богата наша столица. И аромат Киева создавался именно для развития туристического потенциала города. В начале этого года, когда планировали новую линейку сувенирной продукции столицы, сотрудники управления долго думали: что можно предложить на память туристу, который посетил Киев.

"В феврале мы разработали сухой аромат "Киевский каштан". Исходили из того, что сувенир должен быть максимально практичным – не разбиваться, не рваться, не портиться. Чтобы человек положил его в карман и увез с собой частичку Киева в любую точку планеты", – рассказала начальник управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

Но выбрать нужный аромат было непросто. Начальник управления призналась, что сначала их было несколько. Запахи предложила на выбор компания, которая занимается производством ароматических средств.

"Мы долго выбирали среди предложенных вариантов именно киевский аромат. Даже были созданы фокус-группы из волонтеров для определения лучшего из ароматов. Остановились на цветочном запахе каштана. Это настоящий символ города! С ним у большинства людей ассоциируется Киев", – обьяснила нам начальник управления.

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Разработчики отмечают, что их вдохновил на работу сам Киев. Ведь каждый город мечтает приманить к себе побольше туристов. Вот и придумали свою яркую фишку, которой нет ни в одном городе. Хотя, уверяют, что не изучали, есть ли свои ароматы в Берлине, Париже или в Лондоне.

КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПАХНЕТ КИЕВ?

Нам показали три упаковки с новым ароматом столицы. На этих саше изображены логотип столицы, три цветка розовых каштанов, очертание Киево-Печерской лавры, ладья с основателями Киева и склоны Днепра.

"Было несколько вариантов упаковки, но остановились на этом, женском. Аромат презентовали на женском форуме, поэтому и цветки каштана розовые, а не белые. На каждом саше есть красная веревочка и его можно прикрепить в любом удобном месте – квартире, машине или офисе", – поясняет нам Марина Радова.

Саше с "Киевским каштаном" издает характерный звук, когда коробочку трясешь в руке. Такое впечатление, что туда насыпали кусочки каштанов. Сам запах же легкий, цветочный, и чувствуется еле уловимая нотка символа столицы – цветков каштана.

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Саше с новым запахом Киева журналисты "Сегодня" решили показать эксперту, главе "Гильдии парфюмеров Украины" Владу Зварычу. Ему этот аромат показался слишком сладким.

"Мне кажется, эта пудра очень сладкая, возможно, есть аспект каштана, но такой намек. Но мне нравится, я бы не сказал, что это гурманный аромат, но он пудровый, немного сладкий", – отметил эксперт.

По словам Зварыча, этот запах может подойти Киеву, но "если говорить об образности".

ЧТО ДУМАЮТ ОБ АРОМАТЕ КИЕВА ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ?

Мы решили узнать, понравится ли новый запах самим киевлянам. И реакция у людей, которым мы дали его понюхать, разная. Например, консьержка жилого дома на Позняках, понюхав саше, сказала, что пахнет приятным мылом. Пенсионерка на Лукьяновском рынке назвала аромат божественным и просила отдать ее саше. А девушка, которая понюхала его на Крещатике, заявила нам, что саше пахнет дешевыми женскими духами, но никак не цветком каштана.

Впрочем, в управлении туризма такие отзывы не стали бы сюрпризом.

"Мы понимаем, что у людей разные вкусы, у кого-то есть аллергические реакции на цветы, кому-то нравится сладкий запах, кому-то свежий, кому-то более стойкий или даже горький. Мы же хотим предложить людям именно этот вариант. Надеемся, что он понравится киевлянам и гостям города. Мы открыты к отзывам по поводу аромата. И если будет необходимо, даже готовы его усовершенствовать с учетом предложений людей", – заверили нас в КГГА.

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ГДЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ?

В управлении туризма говорят, что вокруг аромата Киева уже создался огромный ажиотаж. За неделю интерес к нему повысился в разы. И сейчас они рассматривают несколько вариантов его реализации.

"Предложений больше, чем самих саше… Сейчас еще просчитывается стоимость одной единицы аромата для продажи. Скорее всего, одна упаковка будет стоить не больше 1 доллара. Параллельно идет поиск точек по реализации саше и агентов по продаже. Это могут быть сувенирные магазины или другие торговые точки по городу. Возможно, саше будут предлагать тем туристам, кто захочет купить экскурсионную программу по Киеву. Всю информацию, касательно покупки аромата "Киевский каштан" и его стоимости мы будем анонсировать у себя на странице в социальных сетях", – рассказала сайту "Сегодня" Марина Радова.

БУДУТ НЕ ТОЛЬКО САШЕ?

Помимо саше "Киевский каштан" чиновники планируют расширять линейку киевских сувенирных ароматов. Это могут быть и аромапалочки, духи для дома и ароматизированные свечи. В управлении туризма пока не раскрывают всех секретов, но подтверждают, что уже несколько рабочих образцов тестируют на себе сотрудники управления.

"Будет не только аромат каштана. Мы разрабатываем другие варианты запахов Киева, которые интересными для туристов и киевлян. Это будет, как минимум, два варианта, но уже не цветы и не деревья. Что именно – пока секрет. Мы хотим удивить киевлян и гостей города", – интригуют в управлении туризма.

Мы предположили, что это будут киевские женские и мужские духи. Но в управлении объяснили, что создание именно духов – дорогостоящий проект. И он может не получить такой популярности, поскольку духи каждый человек подбирает индивидуально.

"КИЕВСКИЙ КАШТАН" И СОЦСЕТИ

Тем временем новый "аромат Киева" вдохновил горожан на серию мемов в социальных сетях. Вместо запаха каштанов они предлагают использовать ароматы с запахами толпы возле метро, митингов под Кабмином, заброшенных зданий и недостроенных ЖК, или запашком очереди в маршрутку на Троещину и отключения горячей воды.

Фото: Perepichka News

Также саше "Киевский каштан" передали мэру Киева. Правда, неизвестно успел ли Виталий Кличко его понюхать.

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