Кошка, которая неделю прожила в тоннелях метрополитена Киева, сбежала от волонтеров

Волонтеры все-таки надеются пристроить ее в хорошие руки

Жизнь в метро - сплошной стресс / Коллаж "Сегодня"

История про сиамскую кошку, которая в августе неделю прожила в тоннелях Киевского метрополитена, получила внезапное продолжение. После удачного спасения животного на станции метро "Контрактовая площадь", волонтеры искали ей новый дом.

Однако, как выяснил сайт "Сегодня", кошка сбежала и от волонтеров. Они уже неделю пытаются ее поймать.

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"Она была на передержке и внезапно выскочила в открытую дверь. При этом другие коты не убежали. Теперь мы не можем ее поймать. Она убежала в подвал дома. Приходит только собрать еду, которую мы раскладываем и удирает. Мы даже принесли ловушку, при помощи которой Арику-Тонельку удалось поймать в метро. Но она туда уже не заходит. Умная. Так продолжается уже неделю", – рассказывает Лада Кириенко.

Волонтер говорит, что не теряет надежды поймать кошку и все-таки пристроить ее в хорошие руки.

"Я пыталась найти ей новый дом, но ко мне обращались неадекватные люди. Ее хотели взять то в село, то для ловли мышей, или в качестве подарка дочке. Я отказала. Такие варианты меня не устраивали, я хотел найти ей любящую семью. Хотя прекрасно понимаю, что сейчас городские приюты переполнены породистыми котами, выбор для желающих большой. Но буду искать для нее семью, после того как поймаю", – рассказывает сайту "Сегодня" Лада Кириенко.

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Арика-Тоннелька по-прежнему боится людей, она может и укусить человека, если он ей не понравится. Характер у нее непростой. Она старается быть нежной, но не перестает быть дикой. Возможно, это результат стресса после целой недели жизни в тоннелях метро. А до этого кошка единственная выжила из всей своей семьи, которую отравили неизвестные на Оболони. Такие стрессы не проходят бесследно.

Нелегкая жизнь котов