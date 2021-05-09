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Красивейшие места: как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария (фото)

9 мая, 16:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Если бы не авария, Припять была бы красивым городом с развитой инфраструктурой. Как бы выглядели самые популярные места

Дизайнеры "восстановили" покинутую после Чернобыльской аварии территорию, показав, как бы она могла сейчас выглядеть. Они "реставрировали" объекты в городе Припять.

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Проект "Процветает" опубликовал дизайнер-урбанист Андрей Гупса в YouTube.

Такой была бы остановка транспорта и магазин "Радуга" в городе.

А это знаменитый отель "Полесье". Тогда его строили для чиновников, которые приезжали на проверки, и для ученых. По советским меркам там были роскошные номера.

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Еще одно интересное место – Дворец культуры "Энергетик". Там постоянно проводили концерты, а зимой на площади устанавливали новогоднюю елку.

Часто молодежь ходила вечерами в местное кафе "Припять". Сейчас это было бы очень красивое заведение.

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Также в городе был кинотеатр "Прометей", украшенный огромной мозаикой. В то время перед зданием был большой памятник Прометею – одному из символов Припяти.

А это колесо обозрения в городском парке развлечений. Однако на карусели так никто и не катался – авария случилась за пять дней до открытия.

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Кроме того, были две большие башни-градирни. Их высота – 150 метров, а диаметр – 80 метров. Строительство остановили, когда одна была построена на 20%, а другая – на 80%.

Напомним, ранее в Сети показали историческое фото из Чернобыля.

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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