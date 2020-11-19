Красиво, но нечитабельно: в метро Киева появились новые указатели (фото)

В столичном метро пассажиры заметили новые указатели. Табло темного цвета с указанием станций прикреплены к потолку на станции метро "Лукьяновская", перед входом на перрон. На черных указателях белым шрифтом указан перечень станций по зеленой ветке метро от "Золотых ворот" до "Красного хутора".

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Почему и для чего появилась новые экраны, сайт "Сегодня" узнавал в Киевском метрополитене.

Пользователи социальных сетей уже раскритиковали новинку. Одним не нравится шрифт, вторым – порядок указанных станций, мол, не хватает стрелочек и на указателе мешанина.

Фото: Дмитрия Вольского / Facebook

В метрополитене отмечают, что летом этого года на станциях метро "Лукьяновская" и "Сырец" проводились ремонтные работы. Были установлены тактильные полосы для маломобильных категорий пассажиров и проведено их тестирование. В вестибюлях и на платформах станций обустроена навигация.

"Информационные указатели на "Лукьяновской" появились, когда подрядчики выполняли работы по доступности станции для маломобильных групп населения. Сейчас мы тестируем этот указатель, учитываем пожелание пассажиров. Если будем получать от людей позитивные отклики, то будем внедрять новинку, вносить коррективы. Если отклики будут негативными, то вернемся к старым стандартным указателям, которые сейчас есть на станциях", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Ранее мы писали, что в переходе станции метро Киева пробежали голые парни.

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Напомним, стало уже известно, закроют ли на карантин выходного дня киевское метро.

Видео: Сегодня

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