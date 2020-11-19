Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Красиво, но нечитабельно: в метро Киева появились новые указатели (фото)

19 ноября, 14:45

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пользователи социальных сетей уже раскритиковали новинку

В столичном метро пассажиры заметили новые указатели. Табло темного цвета с указанием станций прикреплены к потолку на станции метро "Лукьяновская", перед входом на перрон. На черных указателях белым шрифтом указан перечень станций по зеленой ветке метро от "Золотых ворот" до "Красного хутора".

Реклама

Почему и для чего появилась новые экраны, сайт "Сегодня" узнавал в Киевском метрополитене.

Пользователи социальных сетей уже раскритиковали новинку. Одним не нравится шрифт, вторым – порядок указанных станций, мол, не хватает стрелочек и на указателе мешанина.

Фото: Дмитрия Вольского / Facebook

В метрополитене отмечают, что летом этого года на станциях метро "Лукьяновская" и "Сырец" проводились ремонтные работы. Были установлены тактильные полосы для маломобильных категорий пассажиров и проведено их тестирование. В вестибюлях и на платформах станций обустроена навигация.

"Информационные указатели на "Лукьяновской" появились, когда подрядчики выполняли работы по доступности станции для маломобильных групп населения. Сейчас мы тестируем этот указатель, учитываем пожелание пассажиров. Если будем получать от людей позитивные отклики, то будем внедрять новинку, вносить коррективы. Если отклики будут негативными, то вернемся к старым стандартным указателям, которые сейчас есть на станциях", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Ранее мы писали, что в переходе станции метро Киева пробежали голые парни.

Реклама

Напомним, стало уже известно, закроют ли на карантин выходного дня киевское метро.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро указатели

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видео
Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видеоПолитика
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)Другие новости
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с ТищенкоПолитика
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять