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Красная зона и нашествие "Омикрона": какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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31 января, 11:24
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За прошлые сутки обнаружили 1026 новых случаев коронавирусной инфекции в городе
В столице показатели соответствуют желтой зоне
В столице показатели соответствуют желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19. Пока неизвестно перейдет ли город в красную зону карантина. Эксперты утешают, что столице не грозит локдаун в ближайшее время. Читайте подробнее в материале "Сегодня" о ситуации с коронавирусом.

Статистика коронавируса в Киеве

За прошлые сутки обнаружили 1026 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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  • Зара­жений за период пандемии в столице 365 630 (12,4 %).
  • Смер­тельных случаев – 8 505 (2,3 %).
  • Выздоро­вели за весь период – 335 992 (91,9 %).
  • Сейчас болеют – 21 133 (5,8 %).

Показатели госпитализации

В Киеве все показатели соответствуют желтой зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель по госпитализации. Однако, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Красная зона

По его информации штамм "Омикрон" сейчас активно циркулирует в Киеве и превалирует среди других. При этом Олег Рубан уверен, что красная зона столице пока не грозит.

"Пока очень рано утверждать, что Киев может перейти в красную или оранжевую зону. Мы проводим активные противоэпидемиологические мероприятия и мониторинг за организованными коллективами, особенно детскими. На сегодняшний день закрыто уже более 68 школ столицы. Эти учебные заведения перешли на дистанционное обучение", – сказал Рубан.

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