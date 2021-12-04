Красная зона продолжается, но показатели уже в норме: что происходит с COVID-19 в Киеве

В столице за последние сутки 1588 новых случаев коронавирусной инфекции

Киев до сих пор в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по состоянию на 4 декабря за сутки зафиксировали более 1,5 тысячи COVID-случаев. По данным Минздрава, статистика в столице стабилизировалась, но красную зону пока не отменяют.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

В Киеве за последние сутки 1588 новых случаев коронавирусной инфекции.

Смертельных случаев за сутки – 37 (всего – 7657).

Выздоровели за сутки – 3537 (всего – 266 781).

Отметим, что на данный момент болеет в столице 30 355 человек.

Показатели стабилизировались

Показатели распространения COVID-19 полностью стабилизировались в Киеве, а также Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

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Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца. Напомним, город перешел в красную зону с 1 ноября.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что месяц ограничений пошел столице на пользу.

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"Это принесло положительный результат. Сейчас все показатели по заболеваемости стабилизировались и находятся в приделах нормы. Мы ожидаем, когда Киев переведут в желтую зону, но это решение принимается на уровне государственной комиссии. Документы о переводе города в желтую зону были направлены еще в прошлую пятницу, но пока официального решения нет", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, частично ограничения будут смягчены, а некоторые останутся действовать и в желтой зоне. Например, на предприятиях и в ТРЦ будут проводить проверки сертификатов о вакцинации. И она должна быть 100%.

В Украине за сутки более 13,5 тысячи случаев коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса

В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.

Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего не известно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.

"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.

"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Как ловят нарушителей в транспорте

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

Как будем праздновать Новый год

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки. Все из-за коронавирусных ограничений.

Какой будет праздник

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений", – говорит директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий

Также в этом году обещают больше новых локаций.

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