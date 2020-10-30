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"Красная зона" расширяется: добавились Переяслав и Фастов

30 октября, 11:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киев остается в "оранжевой зоне"

В пятницу, 30 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций стало известно, что Борисполь, Васильков и Обухов остались в "красной зоне" карантина. К ним присоединились Переяслав и Фастов.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

По информации Немчинова, Киев остается пока в "оранжевой зоне".

"Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области", – сообщил министр.

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Так, новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 2 ноября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Стоит отметить, что в "красную зону" попали также: Ужгород, Харьков, Житомир, Николаев, Сумы, Черновцы и др.

Напомним, в "красной зоне" по новым правилам разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов – кроме Донецкой области.

Во всем мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 45 млн 18 тыс. 354 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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карантин фастов Переяслав красная зона

Источник: Сегодня

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