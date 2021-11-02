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Красная зона: в Киевской области усилят контроль за общественными заведениями

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 ноября, 12:51
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В области создали 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области
Противоэпидемические нормы достаточно жесткие
Противоэпидемические нормы достаточно жесткие / Фото: Коллаж: Сегодня

С 30 октября Киевщина вошла в "красную" зону эпидемической опасности. В области начали контролировать работу общественных заведений по соблюдению ограничительных мер. Уже провели более 300 проверок. Сначала они носили профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе будут вводить усиленный.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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В области создали 41 мобильную группу, которая будет проводить рейды по территории области.

"В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей. Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы достаточно жесткие, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии", – подчеркнул Василий Володин.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

  • В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.
  • Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
  • Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.
  • В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

Отметим, что сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином. По его словам, создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.

Ранее нардеп Радуцкий отмечал, что вскоре могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Также он рассказал о том, чтонардепы вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.

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