Красная зона: в Киевской области усилят контроль за транспортом и общественными местами

В стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки

В Киевской области новые правила карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области усиливают проверки по соблюдению карантинных ограничений в общественных местах и транспорте. Это связано с необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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Усиленные проверки в Киевской области

Как рассказал председатель ОГА Василий Володин, власти вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки.

Новые правила карантина

С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

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Посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только вакцинированные. / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 196, а медработников – 200.

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