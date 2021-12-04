Красная зона: в Киевской области усилят контроль за транспортом и общественными местами

В Киевской области усиливают проверки по соблюдению карантинных ограничений в общественных местах и транспорте. Это связано с необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Усиленные проверки в Киевской области
Как рассказал председатель ОГА Василий Володин, власти вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки.
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Новые правила карантина
С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.
Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 196, а медработников – 200.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 764 человека;
- летальных исходов – 436;
- выздоровело – 22 765 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 490 855 человек;
- выздоровело – 3 041 385 человек;
- летальных исходов – 88 002.