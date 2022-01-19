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Крещение-2022: как киевляне ныряют в проруби (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 января, 08:51
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За безопасность граждан заботятся почти 4 тысячи спасателей ГСЧС на более чем 840 спасательных постах на территории страны
В Киеве отмечают Крещение и ныряют в проруби. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отмечают Крещение и ныряют в проруби. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 19 января, украинцы отмечают Крещение и окунаются в прорубь. Эту традицию не нарушают и киевляне.

Как жители столицы ныряют в прорубь – читайте далее в материале "Сегодня".

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По состоянию на утро 19 января на Гидропарке собралось много жителей Киева. Люди не только купаются в проруби, но веселятся и танцуют, чтобы согреться.

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Стоит отметить, что сегодня за безопасность граждан заботятся почти 4 тысячи спасателей ГСЧС на более чем 840 спасательных постах на территории страны.

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Киевлян на Гидропарке очень много. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Как нам стало известно, на Гидропарке лед ломают лопатой, так как существующей проруби стало мало.

К слову, в связи с празднованием Крещения в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - говорится в сообщении метрополитена.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. А вот вестибюль №1 в обычном режиме.

Какие правила нужно помнить

  • Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
  • Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
  • Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
  • После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
  • Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

Кому нельзя нырять

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
  • заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
  • кожно-венерические заболевания,
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

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