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Крещение в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь (адреса)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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17 января, 12:25
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На всех локациях контролировать ситуацию будут спасатели, а также бригады скорой помощи
Ежегодно экстремалы ныряют в холодные проруби, несмотря на мороз / Коллаж "Сегодня"
Ежегодно экстремалы ныряют в холодные проруби, несмотря на мороз / Коллаж "Сегодня"

В среду 19 января украинцы отметят Крещение – народно-христианский праздник. Он сопровождается традиционными купаниями в проруби. Считается, что этот обряд имеет целительные свойства. В Киеве будет несколько локаций, где можно будет безопасно окунуться в проруби.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, где можно будет купаться на Крещение в столице.

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Гидропарк

Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.

Прорубь открывает с 14:00, а вход бесплатный.

Парк "Феофания"

Купальня в парке "Феофания" откроется в 7:00. На месте для купания будут работать раздельные раздевалки с обогревом, а также фуд-зоны, где можно будет отведать горячие лакомства после ныряний.

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Вход для взрослых стоит 40 гривен, а для школьников и студентов – 10 гривен. Пенсионеры смогут зайти бесплатно.

Оболонская набережная

На Крещение нырнуть в прорубь можно и на Оболонской набережной. Также на месте будут классические обряды. Контролировать ситуацию будут спасатели.

Нырнуть в прорубь можно с 12:00.

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Парк Дружбы народов "X-Park"

В этот день в парке пройдет "МоржиFest-2022". Он начнется в 10:00 и продлится до 15:00. В программе будет освящение и купание в проруби, казацкий рукопаш "Спас", гонки в холодной воде на каяках и другие активности.

Вход на локацию будет бесплатный.

Днепровская набережная

Локация для купания на Крещение будет у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Место захода в воду оборудуют лестницами, а рядом будут дежурить несколько бригад скорой помощи и спасатели. В храме всем нальют горячего чаю, чтобы согреться.

Купель начнет работать с 7:30 и бесплатно.

Озеро Тельбин

Еще одно место в столице, где можно окунуться в прорубь на праздник. Рядом находится церковь Рождества Христова.

Вход будет бесплатный.

Голосеевский парк

Купель находится возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря на территории этого парка. Вход также бесплатный.

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