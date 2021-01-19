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Крещение в Киеве. Из-за локдауна – без массовых мероприятий (фото)

19 января, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице никто не проводит официальных массовых мероприятий, как раньше

Обряд Крещения сегодня провели на столичной Оболони в районе улицы Приречной. Здесь все желающие могли освятить воду и принять участи в богослужении. "Моржей", которые отважились зайти в ледяную воду было немного, но все же они были – людей не испугали ни сильный мороз, ни локдаун. Проруби были оборудованы, даже на водоемах в столичных парках.

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Например, в парке Партизанской славы прорубь обложили еловыми ветками. Из льда вырубили большой крест. А рядом с прорубью горели полена, чтобы люди могли согреть руки.

"В Киеве никто не проводит официальных массовых мероприятий, как это было раньше. Но люди сами массово приходят к прорубям. Мы вынуждены контролировать данное купание, чтобы никто не пострадал. На всех локациях дежурят спасатели и готовы при необходимости оказать купальщикам помощь", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

По данным департамента, спасатели дежурят в Гидропарке и на столичной Оболони.

Кстати, как сообщают журналисты "Сегодня", еще в 10:00 часов утра на Оболони не было ни проруби, ни представителей коммунальных служб, которые обычно обеспечивают порядок во время подобных мероприятий. Видимо, позже тут была заново прорублена прорубью, в которой еще с ночи купались местные жители.

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Ранее мы писали, что киевляне уже в полночь пришли к Днепру, чтобы окунуться.

Напомним, ранее стало известно о том, что советуют врачи, чтобы не заболеть после купания в ледяной воде.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крещение

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Киев Крещение купания дарницкий район

Источник: Сегодня

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