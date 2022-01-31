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Кричала о любви. В Киеве голая девушка бегала по улице за мужчиной (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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31 января, 17:15
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Избранник девушки пытался сбежать от нее. Затем на место прибыли полицейские
В столице заметили голую девушку на улице, ее поймала полиция. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице заметили голую девушку на улице, ее поймала полиция. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 30 января полностью обнаженная девушка бегала по улице за мужчиной. В этот момент она признавалась в любви своему избраннику.

Соответствующий ролик опубликовали на странице в Instagram "Типичная Троещина".

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Инцидент произошел на проспекте Маяковского. На записи можно увидеть, как обнаженная девушка бегает за мужчиной и при этом кричит ему: "Люблю".

В этот момент избранник девушки пытался сбежать от нее. Затем на место прибыли полицейские.

Как пишут Чрезвычайные новости, мужчина и девушка живут в соседних домах и состоят в отношениях. Местные жители говорят, что мужчина распространяет наркотики, а из-за скандалов с возлюбленной соседи часто вызывают полицию.

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Кроме того, известно, что сама девушка из благополучной семьи и она уже четыре года встречается со своим соседом, с которым часто ссорится.

В Киеве на Троещине гуляла полуголая девушка

В Деснянском районе Киева девушка гуляла с голым торсом. Она спокойно прохаживалась по дороге на Троещине, делала гимнастику и бросалась медицинской маской.

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"Развлекает водителей на двойной сплошной", – пишут в Сети.

Ранее мы писали:

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