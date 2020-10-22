Кроты не виноваты: коммунальщики пояснили причину разгрома тротуара на Оболонской набережной

На Оболонской набережной киевляне заметили раскуроченный тротуар. Плитку сорвали на большой площади.
Пользователи социальных сетей шутят, что так повеселились кроты. "Кроты так обрадовались победе Шахтера над Реалом, что решили всполошить брусчатку?", – подписали фото в телеграмм-канале "Хиття Оболонського району".
Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор" на Оболонской набережной начался плановый ремонт.
"На тротуаре Оболонской набережной начался ремонт. Работы выполняют сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района Планируют завершить ремонт до конца ноября. Объем работ – более 2 тысяч квадратных метров", – сообщили нам в "Киевавтодоре".
Ранее мы писали, что в центре Киева провалился тротуар – это произошло возле станции метро "Арсенальная".
Напомним, в центре Киева заметили мини-фонтаны, бьющие из тротуара – там прорвало трубу водопровода.
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