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Кроты не виноваты: коммунальщики пояснили причину разгрома тротуара на Оболонской набережной

22 октября, 14:14

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На площади сорвали плитку

На Оболонской набережной киевляне заметили раскуроченный тротуар. Плитку сорвали на большой площади.

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Пользователи социальных сетей шутят, что так повеселились кроты. "Кроты так обрадовались победе Шахтера над Реалом, что решили всполошить брусчатку?", – подписали фото в телеграмм-канале "Хиття Оболонського району".

Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор" на Оболонской набережной начался плановый ремонт.

"На тротуаре Оболонской набережной начался ремонт. Работы выполняют сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района Планируют завершить ремонт до конца ноября. Объем работ – более 2 тысяч квадратных метров", – сообщили нам в "Киевавтодоре".

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Ранее мы писали, что в центре Киева провалился тротуар – это произошло возле станции метро "Арсенальная".

Напомним, в центре Киева заметили мини-фонтаны, бьющие из тротуара – там прорвало трубу водопровода.

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Киев оболонь брусчатка киевавтодор

Источник: Сегодня

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