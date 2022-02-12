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Кровавая стрельба на "Южмаше" в Днепре. Адвокаты Рябчука рассказывают детали дела – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 12:02
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Адвокаты солдата Артемия Рябчука рассказывают детали расследования стрельбы в Днепре – что известно на данный момент
В Киеве идет пресс-конференция по делу Рябчука
В Киеве идет пресс-конференция по делу Рябчука / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в 12:00 на Крещатике в Kyiv Press Club началась пресс-конференция адвокатов и сторонников днепровского стрелка Артема Рябчука. Уже приехали адвокат Рябчука Денис Гордеев и правозащитники Дмитрий Павличенко и Лада Соколова.

"Сегодня" ведет текстовую трансляцию события.

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12:08 "Я не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или причинить себе какой-либо вред. Я нахожусь в здравом уме и доброй памяти, осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую меня действительность на данный момент находясь в следственном изоляторе", – написал Рябчук в своем письме.

12:06 Адвокат уточнил, что Рябчук еще не был на психиатрических экспертизах, однако увеляет, что парень находится в здравом уме.

12:04 Состояние здоровья удовлетворительное, насколько это возможно на данный момент. Он находится в СИЗО в нормальных условиях.

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12:02 Адвокат Денис Гордеев процитировал слова Рябчука: "Не только ради меня, ради жизни тех, кто пострадал от дедовщины и кто погиб от этих преступлений, на кого навешивали ярлык самоубийцы, чтобы такие трагедии не повторялись".

12:00 Адвокат Рябчуна начал пресс-конференцию и поблагодарил присутствующий за неравнодушие.

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11:53 Накануне пресс- конференции прошел слух, что возможна акция протеста сторонников Рябчука, но пока по факту таковых на улице нет.

Что известно о стрельбе в Днепре

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую".
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. Родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.

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