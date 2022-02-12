Кровавая стрельба на "Южмаше" в Днепре. Адвокаты Рябчука рассказывают детали дела – онлайн

Адвокаты солдата Артемия Рябчука рассказывают детали расследования стрельбы в Днепре – что известно на данный момент

В Киеве идет пресс-конференция по делу Рябчука / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в 12:00 на Крещатике в Kyiv Press Club началась пресс-конференция адвокатов и сторонников днепровского стрелка Артема Рябчука. Уже приехали адвокат Рябчука Денис Гордеев и правозащитники Дмитрий Павличенко и Лада Соколова.

"Сегодня" ведет текстовую трансляцию события.

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12:08 "Я не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или причинить себе какой-либо вред. Я нахожусь в здравом уме и доброй памяти, осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую меня действительность на данный момент находясь в следственном изоляторе", – написал Рябчук в своем письме.

12:06 Адвокат уточнил, что Рябчук еще не был на психиатрических экспертизах, однако увеляет, что парень находится в здравом уме.

12:04 Состояние здоровья удовлетворительное, насколько это возможно на данный момент. Он находится в СИЗО в нормальных условиях.

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12:02 Адвокат Денис Гордеев процитировал слова Рябчука: "Не только ради меня, ради жизни тех, кто пострадал от дедовщины и кто погиб от этих преступлений, на кого навешивали ярлык самоубийцы, чтобы такие трагедии не повторялись".

12:00 Адвокат Рябчуна начал пресс-конференцию и поблагодарил присутствующий за неравнодушие.

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11:53 Накануне пресс- конференции прошел слух, что возможна акция протеста сторонников Рябчука, но пока по факту таковых на улице нет.

Что известно о стрельбе в Днепре