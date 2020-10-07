Дубинский, Сюмар и супруга Ляшко: кто идет на выборы в Киевский облсовет

Четырнадцать партий представили своих кандидатов

В Украине пройдут 25 октября 2020 года местные выборы. Сайт "Сегодня" публикует списки с лидерами партий, которые идут на выборы в Киевский областной совет.

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Четырнадцать политических партий определились каким составом они войдут в Киевсовет.

"Гражданское движение "Волна" ("Хвиля")

"Голос"

"Европейская солидарность"

"За Будущее" ("За Майбутнє")

"Наш край"

"Партия национального эгоизма"

"Предложение" ("Пропозиція")

"Радикальная Партия Олега Ляшко"

"Родная страна" ("Рідна країна")

"Свобода"

"Слуга народа"

"Сила и честь"

"Удар"

"Украина Славная" ("Україна Славетна")

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"Гражданское движение "Волна" ("Хвиля")

1. Ирина Побидаш

49 лет

училась в Киевском национальном педагогическом университете им. М. Драгоманова, председатель киевского областного отделения политической партии "Гражданское движение "Волна"

2. Юрий Ткачук

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3. Александр Бахмутов

4. Владимир Хоменко

5. Ольга Журавская-Томач

6. Ольга Решетняк

7. Евгений Чепков

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8. Александр Скоробагатий

9. Николай Халявко

10. Наталья Тарасова

"Голос"

1. Михайлина Скорик-Шкаровская

41 год

медиа-менеджер, журналист, редактор, переводчица. Ранее – председатель Киевского независимого медиа

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2. Андрей Серган

3. Ульяна Пчелкина

4. Леонид Черепейник

5. Анна Оксаничеко

6. Ярослав Храпский

7. Ярослав Федин

8. Елена Вдовиченко

9. Вадим Супрунов

10. Леране Козакевич

"Европейская солидарность"

1. Виктория Сюмар

42 года

окончила исторический факультет Киевского университета имени Шевченко. Народный депутат Украины, в прошлом – журналист и медиаэксперт

2. Георгий Цагареишвили

3. Татьяна Семенова

4. Олег Иваненко

5. Руслан Кузьменко

6. Борис Белый

7. Виталий Денисенко

8. Алла Шкуро

9. Олег Балагура

10. Мария Шевченко

"За Будущее" ("За Майбутнє")

1. Ярослав Москаленко

45 лет

закончил несколько ВУЗов, имеет дипломы МВА и юриста

общественно-политический и спортивный деятель, филантроп, народный депутат Украины VIII созыва, в котором возглавлял депутатскую группу "Воля народа"

2. Ярослав Добрянский

3. Виталий Гудзенко

4. Инна Шубко

5. Леонида Пономарева

6. Александр Леляк

7. Василий Цвик

8. Александр Пироговский

9. Наталья Оноприенко-Капустина

10. Ольга Скрипник

"Наш край"

1. Анатолий Присяжнюк

67 лет

занимал должность руководителя Киевской облгосадминистрации с 2010 по 2014 год. В разные годы занимал должности председателя Правления ГАК "Черноморнефтегаз", был заместителем председателя СБУ и министра внутренних дел Украины.

2. Владимир Шалимов

3. Наталья Бучинская

4. Володимир Кравчук

5. Наталья Клокар

6. Николай Фурдычко

7. Юрий Цикаленко

8. Сергей Федорченко

9. Людмила Пасенко

10. Алла Кравец

"Партия национального эгоизма"

1. Алина Ничик

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2. Владимир Галицкий

3. Юрий Борщев

4. Леся Тхоржевская

5. Михаил Горбан

6. Юлия Борисова

7. Владимир Ярмошенко

8. Дмитрий Павленко

9. Наталья Мухина

10. Александр Перепелица

"Предложение" ("Пропозиція")

1. Иван Фурсенко

первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации общин

2. Олег Любимов

3. Инна Подлисевич

4. Роман Ващук

5. Оксана Кудик -Химчук

6. Виталий Аверкин

7. Галина Паламаренко

8. Дмитрий Быков

9. Тамара Войтович

10. Владимир Бардецкий

"Радикальная Партия Олега Ляшко"

1. Росита Ляшко

49 лет

жена политического деятеля Олега Ляшко, физическое лицо – предприниматель

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2. Николай Загуменный

3. Игорь Задоренко

4. Татьяна Копыл-Филатова

5. Александр Плясецкий

6. Татьяна Загуменна

7. Алла Ленская

8. Михаил Божок

9. Игорь Синенок

10. Елена Коваленко

"Родная страна" ("Рідна країна")

1. Николай Дворник

64 года

депутат Киевского областного совета VII созыва от партии "Батьківщина", сейчас – член политической партии "Родная страна", заместитель директора в ООО "Крахмалопродукты Украины"

2. Давид Ерикян

3. Максим Михайлов

4. Тамара Бегун

5. Татьяна Лобанец

6. Александр Смирнов

7. Анатолий Гай

8. Владислав Данченко

9. Марта Корнич

10. Леся Бедрицкая

"Свобода"

1. Игорь Сабий

44 года

член политической партии "Свобода", председатель Киевской ОО ВО "Свобода", был народным депутатом в Раде VII созыва

2. Вячеслав Хмельницкий

3. Александр Однороманенко

4. Ирина Гайдамачук

5. Людмила Байло

6. Александр Кириченко

7. Алексей Кайда

8. Наталья Музыченко

9. Виталий Гордиенко

10. Светлана Кошель

"Слуга народа"

1. Александр Дубинский

39 лет

журналист, телеведущий, блогер, член политической партии "Слуга народа", народный депутат Украины IX созыва.

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2. Александр Скляров

3. Наталья Гунько

4. Владимир Тимофийчук

5. Елена Шуст

6. Станислав Семергей

7. Виктория Киреева

8. Вадим Геращенко

9. Игорь Колтунов

10. Елена Джадалла

"Сила и честь"

1. Владимир Ганжа

53 года

заместитель директора КП СМР "БВАКЕ" по авиационной безопасности, член политической партии "Сила и честь"

2. Виталий Дерпак

3. Виталий Хоренженко

4. Любовь Воробьева

5. Алла Штыка

6. Денис Заикун

7. Сергей Бурак

8. Александр Ткаленко

9. Оксана Михайлович

10. Юлия Коваленко

"Удар"

1. Николай Стадник

39 лет

учился в Национальном университете водного хозяйства и природопользования. Предприниматель, меценат, генеральный директор ООО "Спецмонтаж"

2. Александр Боришкевич

3. Ярослав Погарский

4. Ирина Лобарева

5. Ирина Садовская

6. Сергей Гонтарь

7. Ярослав Яременко

8. Иван Степанец

9. Ольга Цилюрик

10. Виктория Мельниченко

"Украина Славная" ("Україна Славетна")

1. Вячеслав Соболев

48 лет

учился в Донецком университете экономики и торговли. Кандидат экономических наук, предприниматель

2. Тарас Костанчук

3. Ольга Костюк

4. Юлия Тищенко

5. Денис Дориченко

6. Максим Нижник

7. Сергей Беркут

8. Ирина Коваль

9. Олег Кищук

10. Наталья Машкова

Ранее сайт "Сегодня" публиковал списки с лидерами партий, которые идут на выборы в Киевсовет.

А также кто идет в мэры Киева – всего на пост городского головы в столице сейчас претендуют 20 человек.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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