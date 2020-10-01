Кого ведут на выборы в Киевсовет партии: все списки кандидатов

Выборы в городской совет Киева пройдут 25 октября. Ряд политсил уже представили своих кандидатов

Местные выборы в Украине 25 октября 2020 года впервые пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками. Сайт "Сегодня" публикует списки с лидерами партий, которые идут на выборы в Киевсовет.

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Есть восемь партий, которые определились с лидерами и составом.

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Партия "Батькивщина"

1. Алексей Кучеренко – кандидат в мэры столицы, народный депутат и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко.

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2. Виталий Нестор.

3. Денис Москаль.

4. Александра Кужель.

5. Ольга Гоцуляк.

6. Богдана Тимощук.

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7. Владимир Слончак.

8. Елена Марченко.

9. Юрий Зубко.

10. Алла Шлапак.

Партия "Голос"

1. Максим Нефедов – бывший руководитель Государственной таможенной службы.

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2. Зоя Ярош.

3. Константин Богатов.

4. Алина Михайлова.

5. Григорий Маленко.

6. Тарас Козак.

7. Александр Линчевский.

8. Василий Потапенко.

9. Ольга Гвоздик.

10. Дарья Васильченко.

Партия "Европейская солидарность"

1. Марина Порошенко – супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, врач-кардиолог.

2. Владимир Прокопив.

3. Леонид Емец.

4. Динара Хабибуллаева.

5. Александр Погребиский.

6. Сергей Таран.

7. Людмила Ковалевская.

8. Виктор Кононенко.

9. Константин Усов.

10. Ольга Галицкаяє

Партия "За майбутнє"

1. Сергей Гусовский – кандидат на должность мэра Киева, депутат Киевского горсовета, совладелец сети ресторанов, член совета директоров благотворительной организации Фонд Восточная Европа и наблюдательного совета Киево-Могилянской академии.

2. Денис Борисенко.

3. Максим Борозенец.

4. Алексей Ботнаренко.

5. Евгений Васили.

6. Марьяна Двулит.

7. Александр Дикий.

8. Олег Калиниченко.

9. Вячеслав Каминский.

10. Сергей Конюшок.

"Оппозиционная платформа – "За життя"

1. Александр Попов – кандидат на должность мэра Киева, бывший глава КГГА (2010-2013) после Черновецкого.

2. Юлия Симунина.

3. Михаил Царенко.

4. Александр Плужник.

5. Елена Букало.

Партия "Рідна країна"

1. Николай Томенко – кандидат на должность мэра Киева, бывший народный депутат и вице-спикер, экс-замглавы фракции БЮТ.

2. Александр Федоренко.

3. Денис Марчук.

4. Елена Влодек.

5. Алла Гордиенко.

6. Александр Кулинченко.

7. Валентина Резник.

8. Павел Аниськович.

9. Валентин Щербачев.

10. Жанна Карпенко-Боднарук

Партия "Слуга народа"

1. Евгения Кулеба – общественный деятель и супруга министра иностранных дел Украины, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад".

2. Михаил Присяжнюк.

3. Елена Говорова.

4. Юрий Федоренко.

5. Владислав Трубицын.

6. Лилия Пашинна.

7. Георгий Зантарая.

8. Андрей Витренко.

9. Виктория Бурдукова

10. Зоряна Скалецкая

Партия "Удар"

1. Виталий Кличко – кандидат на должность мэра Киева, действующий мэр Киева и знаменитый боксер в прошлом.

2. Александр Шовковский.

3. Юлия Лымарь.

4. Екатерина Кириченко.

5. Владислав Андронов.

6. Роман Романюк.

7. Дмитрий Белоцерковец.

8. Владимир Бондаренко.

9. Леся Петровская.

10. Юлия Хан.

11. Илья Кушнир.

Напомним, во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут действовать новые правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему избиратели готовы голосовать за мэров-воров.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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