Кто лидирует по нарушению карантина: в Киеве составили девять протоколов

Специалисты провели мониторинг на 67 объектах в столице

В Киеве за прошлые сутки составили девять протоколов на нарушителей за соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые осуществляют хозяйственную деятельность.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.

Специалисты провели мониторинг на 67 объектах.

"В частности, 19 предприятий общественного питания, 25 объектов торговли продовольственными товарами, 18 – непродовольственными товарами, три парикмахерские, две аптеки", – говорится в сообщении.

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По результатам составлено девять протоколов в соответствии со ст.44-3 за нарушение правил карантина. Среди нарушителей три заведения общественного питания, два продовольственных и четыре промышленных магазина.

Ранее мы писали, что в Киеве ТЦ начали работать дольше. Теперь многие из них закрываются, к примеру, не в 22:00, а в 23:00. К решению продолжить рабочий день администрации ТРЦ приходят после того, как в Киеве ввели карантин выходного дня.

Предварительно карантин выходного дня ввели до 30 ноября.В правительстве считают, что такие ограничения – своеобразный компромисс.

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