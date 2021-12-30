Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Кто рискует заболеть "Омикроном" и 8 тыс. смертей: какая ситуация с коронавирусом в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 10:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице готовятся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1263 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за последние сутки. В городе также уже зафиксировали случаи заражения новым опасным штаммом "Омикрон" – стало известно, кто рискует заразиться. "Сегодня" рассказывает о последних COVID-новостях.

Данные за сутки

Всего в столице зарегистрировали 330 757 случаев.

Реклама
  • Всего летальных случаев – 8168 (за последние сутки – 16).
  • Выздоровели 312 387 человек (за сутки – 1358).

Кто рискует заболеть новым штаммом

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, согласно данным африканских и британских коллег, штамм вируса "Омикрон" очень быстро распространяется и имеет короткий инкубационный период.

Вирусом болеют все возрастные группы населения, но штамм имеет низкий показатель по тяжелым и летальным случаям. Тем не менее из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" можно прогнозировать, что в Киеве будет полная заполняемость больничных коек, в том числе реанимационных.

"Поэтому мы уже сейчас готовимся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля. Чтобы избежать тяжелых последствий, уже сейчас всем необходимо вакцинироваться, чтобы уберечь себя от штаммов вируса – "Дельта", "Омикрон", которые циркулируют в нашей стране", – предупреждает Олег Рубан.

Он добавляет, что от "Омикрона" нужно максимально защитить так называемые группы риска (пожилые люди с хроническими заболеваниями) и максимально ограничить их контакт с возможными носителями вируса.

Реклама

Симптомы "Омикрона"

Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 500

заболело за неделю в Киeвe

-29%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять