Кто рискует заболеть "Омикроном" и 8 тыс. смертей: какая ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице готовятся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля

Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1263 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за последние сутки. В городе также уже зафиксировали случаи заражения новым опасным штаммом "Омикрон" – стало известно, кто рискует заразиться. "Сегодня" рассказывает о последних COVID-новостях.

Данные за сутки

Всего в столице зарегистрировали 330 757 случаев.

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Всего летальных случаев – 8168 (за последние сутки – 16).

Выздоровели 312 387 человек (за сутки – 1358).

Кто рискует заболеть новым штаммом

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, согласно данным африканских и британских коллег, штамм вируса "Омикрон" очень быстро распространяется и имеет короткий инкубационный период.

Вирусом болеют все возрастные группы населения, но штамм имеет низкий показатель по тяжелым и летальным случаям. Тем не менее из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" можно прогнозировать, что в Киеве будет полная заполняемость больничных коек, в том числе реанимационных.

"Поэтому мы уже сейчас готовимся к росту заболеваемости в конце января и начале февраля. Чтобы избежать тяжелых последствий, уже сейчас всем необходимо вакцинироваться, чтобы уберечь себя от штаммов вируса – "Дельта", "Омикрон", которые циркулируют в нашей стране", – предупреждает Олег Рубан.

Он добавляет, что от "Омикрона" нужно максимально защитить так называемые группы риска (пожилые люди с хроническими заболеваниями) и максимально ограничить их контакт с возможными носителями вируса.

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Симптомы "Омикрона"

Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

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